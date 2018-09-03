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Регистратуру Тамбовской областной детской поликлиники модернизируют

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В Тамбовской областной детской поликлинике начался ремонт регистратуры. Планируется применить принципиально новый формат работы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения, сам формат регистратуры и эргономику холла первого этажа планируется полностью переоборудовать в соответствии с новым проектом «Открытая регистратура». Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Так, на первом этаже будет размещено электронное табло с расписанием работы врачей, в холлах появятся зоны для комфортного пребывания детей и родителей, а также игровая территория специально для самых маленьких пациентов. Переоборудуют и вход в поликлинику — его оснастят автоматическими дверями.

В ведомстве также отметили, что с реализацией проекта уйдут в прошлое перегородки между пациентами и сотрудниками регистратуры, а посетителям больше не нужно будет тратить время на излишнее ожидание в очередях и хождение по кабинетам.

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