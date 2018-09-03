Законопроект о принудительном погашении долгов по зарплате почти готов

Работа над законопроектом о принудительном погашении задолженности по зарплате после соответствующего решения инспекции труда практически завершена. Об этом сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

С таким заявлением представитель ведомства выступил на совещании по ликвидации долгов по зарплатам в регионах Сибирского федерального округа, пишет «РИА Новости». Он пояснил, что Роструд совместно с Министерством труда разрабатывает механизм оперативного погашения возникающих задолженностей по зарплатам.

«Сейчас в высокой стадии готовности уже законопроект, который предусматривает принудительное погашение задолженности по заработной плате по решению инспекции труда», — подчеркнул Шкловец.

Кроме того, замглавы Роструда отметил, что сейчас на стадии межведомственного согласования находится проект закона об установлении полной ответственности собственников предприятий за выплату заработной платы.

В конце июля около сотни шахтеров Дарасунского рудника в Забайкальском крае начали забастовку и объявили голодовку из-за долгов по зарплате. К 27 июля работники отказались от голодовки, но решили не отказываться от забастовки. В начале августа глава предприятия объявил о приостановке работы рудника из-за финансовых проблем.