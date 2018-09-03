Рекорд века по давлению зафиксировали 2 сентября в Москве

Аномальное высокое для начала осени атмосферное давление зафиксировали в столичном регионе 2 сентября. Об этом сообщили в центре погод «Фобос».

По словам метеорологов, показатели барометров 2 сентября в Москве равнялись 757,5 мм рт. ст., что на 10 пунктов выше нормы.

Это первая подобная значительная аномалия в начале осени, зафиксированная в столице с начала XXI века, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо высокого атмосферного давления, в столице установилась необычайно теплая для сентября погода. В понедельник, 3 сентября, воздух прогреется до +24 градусов, возможен небольшой дождь, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре с порывами 15 м/с 3 сентября.