Последствия непогоды ликвидируют во Владивостоке

Силы жизнеобеспечения Владивостока находятся в состоянии повышенной готовности в связи с циклоном, который обрушился на город сегодня, 3 сентября. Ресурсоснабжающие организации получили официальные письма с рекомендацией о комплектации аварийных бригад. Пока, по сообщению Единой дежурной диспетчерской службы, серьезных нарушений в работе городской инфраструктуры не зафиксировано.

ИА PrimaMedia уточняет, что на тротуары и проезжую часть повалены несколько деревьев. Для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей деревья распилили и сейчас убирают. В ближайшее время аварийные бригады должны спилить тяжелую ветку, повисшую над тротуаром и представляющую серьезную опасность для прохожих.

Между тем синоптики предупреждают, что сильные дожди пришли в Приморье на несколько дней. Пик осадков еще впереди. В этот раз стихия грозит подъемом воды в реке Уссури. В нескольких районах не исключены подтопления. Лишь в среду, 5 сентября, ожидается постепенное ослабление действия циклона и прекращение дождей.