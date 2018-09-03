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Вынесен приговор мешавшему тушить пожар жителю Оренбуржья

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В Оренбургской области Октябрьский районный суд Орска вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина мешал пожарным тушить возгорания и ударил полицейского.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый находился в одном из подъездов жилого дома, когда в нем начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС столкнулись с сопротивлением — мужчина мешал им тушить возгорание. На место происшествия прибыл сотрудник полиции и попытался увести дебошира, но тот ударил его в лицо, сообщает РИА «Оренбуржье».

Суд признал мужчину виновным по статье «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с отбыванием в колонии общего режима.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде частичного признания вины, наличия малолетних детей, принесение извинений сотруднику УМВД.

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