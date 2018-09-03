Прямой эфир

Сотни красноярцев стоят в очереди к мощам святого Спиридона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярск доставили ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Святыня находится в кафедральном соборе Покрова Божией Матери.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, перед воротами храма выстроилась длинная очередь из желающих увидеть мощи Спиридона. По некоторым данным, в ней находится не одна сотня человек.

Ковчег с десницей будет находиться в храме до 17:00 вторника, 4 сентября. В пресс-службе Красноярской епархии пообещали, что в эти дни Покровский собор будет работать до последнего верующего, желающего помолиться перед святыней.

Мощи прибыли в Красноярск из Екатеринбурга. Далее они проследуют в Кемерово, Подольск, Коломну, Тулу, Тверь, Саратов, Ярославль, Новочебоксарск, Санкт-Петербург, а затем в Москву.

Спиридон Тримифунтский считается одним из величайших христианских святых. Его останки хранятся на греческом острове Керкира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию
В Россию из Греции доставили мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017