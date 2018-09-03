Сотни красноярцев стоят в очереди к мощам святого Спиридона

В Красноярск доставили ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Святыня находится в кафедральном соборе Покрова Божией Матери.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, перед воротами храма выстроилась длинная очередь из желающих увидеть мощи Спиридона. По некоторым данным, в ней находится не одна сотня человек.

Ковчег с десницей будет находиться в храме до 17:00 вторника, 4 сентября. В пресс-службе Красноярской епархии пообещали, что в эти дни Покровский собор будет работать до последнего верующего, желающего помолиться перед святыней.

Мощи прибыли в Красноярск из Екатеринбурга. Далее они проследуют в Кемерово, Подольск, Коломну, Тулу, Тверь, Саратов, Ярославль, Новочебоксарск, Санкт-Петербург, а затем в Москву.

Спиридон Тримифунтский считается одним из величайших христианских святых. Его останки хранятся на греческом острове Керкира.