Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Омской области

В Саргатском районе Омской области произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате погибли два человека, находившиеся в Toyota Corolla. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, 3 сентября, на 542-м км трассы Тюмень–Омск. По предварительной информации, грузовой автомобиль Renault Premium под управлением 35-летнего мужчины пытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой машины и его 52-летняя пассажирка погибли от полученных травм на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.