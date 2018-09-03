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Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Омской области

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В Саргатском районе Омской области произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате погибли два человека, находившиеся в Toyota Corolla. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, 3 сентября, на 542-м км трассы Тюмень–Омск. По предварительной информации, грузовой автомобиль Renault Premium под управлением 35-летнего мужчины пытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой машины и его 52-летняя пассажирка погибли от полученных травм на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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