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Более 100 детей эвакуировали из-за пожара в интернате в Иркутске

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Крупный пожар произошел в интернате для умственно отсталых детей в Иркутске. Из горящего здания в общей сложности было эвакуировано 135 человек, из них 120 — это дети. Пожар начался в подвале учреждения, там горели тряпки и бумага. В результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный МЧС, возгорание началось из-за нарушений пожарной безопасности при проведении сварочных работ — на первом этаже меняли систему отопления, и раскаленная окалина через сквозное отверстие упала вниз на мешки с вещами.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Кроме того, расследование проводится в отношении подрядной организации, которая обслуживает систему противопожарной защиты объекта, поскольку во время возгорания на пульт пожарной охраны автоматический сигнал не поступал.

Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро сгорел старейший в Бразилии Национальный музей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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