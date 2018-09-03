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Шесть человек заболели корью в Волгоградской области

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Роспотребнадзор сообщает о шести случаях заболевания корью в Волгоградской области. Трое из заразившихся — полицейские.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов заболели в Волгограде в январе и феврале. Источником вируса стал житель Чеченской республики, который учится в Волгограде. Он подхватил болезнь во время каникул. Еще три случая заболевания выявлены в апреле и мае. Корь диагностирована у двух жителей Волгограда и жителя Котельниковского района. Об этом пишут «НовостиВолгограда.ру».

В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуация в регионе контролируемая. Показатель заболеваемости в целом по стране составляет 1,3 на 100 тыс. населения, что значительно ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет.

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