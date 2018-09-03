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Надышавшийся газом подросток умер в Удмуртии

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Следователи начали проверку по факту смерти 14-летнего подростка в удмуртском Воткинске. Мальчик надышался газом.

По данным следствия, четверо подростков вдыхали газ из баллона для заправки портативных газовых приборов. Один из мальчиков внезапно перестал дышать и скончался. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Следователи провели осмотр места происшествия. Уже опрошена мать погибшего, а также другие подростки и их родители. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Брянске мужчину осудили за смерть родственницы, которая отравилась газом. Он самостоятельно установил кухонную вытяжку и подключил ее через пластмассовый тройник, к которому уже была подсоединена отводная труба газовой колонки. Тройник расплавился, и газ стал поступать в квартиру.

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