Надышавшийся газом подросток умер в Удмуртии

Следователи начали проверку по факту смерти 14-летнего подростка в удмуртском Воткинске. Мальчик надышался газом.

По данным следствия, четверо подростков вдыхали газ из баллона для заправки портативных газовых приборов. Один из мальчиков внезапно перестал дышать и скончался. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Следователи провели осмотр места происшествия. Уже опрошена мать погибшего, а также другие подростки и их родители. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Брянске мужчину осудили за смерть родственницы, которая отравилась газом. Он самостоятельно установил кухонную вытяжку и подключил ее через пластмассовый тройник, к которому уже была подсоединена отводная труба газовой колонки. Тройник расплавился, и газ стал поступать в квартиру.