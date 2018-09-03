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«ВАЗ» сбил подростка после ДТП с машиной скорой помощи в Новочеркасске

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14-летняя девочка пострадала в результате аварии с участием машины скорой помощи в Ростовской области. Медицинский автомобиль ударил «ВАЗ», и тот сбил пешехода.

По данным ГИБДД, машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На улице Комитетской автомобиль совершил столкновение с ВАЗ-2114. Легковая машина от удара совершила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает RostovGazeta.

Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами. Также пострадали несколько человек, находившихся в «ВАЗе», им медицинская помощь была оказана на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

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