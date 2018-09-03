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Школьников Ростовской области начали учить игре в гольф

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На уроках физкультуры в Ростовской области появился гольф. Занятия проводятся в шести школах.

Гольф является дополнительным уроком по физкультуре. Его преподают в гимназии № 36 в Ростове, гимназии № 3 в Аскае и в трех школах Новочеркасска. Дети получают оборудование для гольфа бесплатно, оно безопасно для использования в спортивных залах. Обучение проводят преподаватели физкультуры, которые проходят повышение квалификации. Об этом пишет RostovGazeta.

В Федерации гольфа Ростовской области отмечают, что пока данным видом спорта занимается малое число жителей региона, около 200 человек. В организации рассчитывают увеличить число гольфистов в течение десяти лет.

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