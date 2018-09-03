В Крыму похвалили американские СМИ за статью о полуострове

Американские СМИ проявили «чудеса благоразумия», признав то, что у Украины нет никаких шансов вернуть Крым. Такое мнение озвучил замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

Речь идет о статье в журнале The National Interest автора Дуга Бэндоу. По его словам, большинство населения Крыма — русские — хотели воссоединения с Россией, поэтому Киеву не удастся вернуть полуостров без согласия местных жителей.

«Известный колумнист уже не в первый раз проявляет чудеса благоразумия. Для него, как и для любого здравомыслящего человека, очевидно, что его родная страна уже давно заигралась в мирового жандарма, лишь добавляя себе врагов», — приводит слова Первых «РИА Новости».

Он добавил, что для Бэндоу, как жителя демократической страны, вполне естественно интересоваться мнением крымчан.

Вместе с тем политик напомнил, что вопрос принадлежности Крыма не является темой для разговора и закрыт навсегда.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.