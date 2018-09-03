Центр бухгалтерского учета создадут на Сахалине

На Сахалине будет создан Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере социальной защиты области. За учреждение новой структуры единогласно проголосовали депутаты на заседании комитетов по социальной политике и экономическому развитию.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе думы, цель создания учреждения — эффективное расходование бюджетных средств и повышение качества бюджетного учета. По словам замминистра социальной защиты Марины Тишматовой, идея открытия такого учреждения соответствует общей цели — построению электронного бюджета России. Централизация позволит повысить уровень открытости всего бюджетного процесса.

Ожидается, что центру будут переданы функции проведения бухгалтерского, статистического и налогового учетов. Кроме того, отчетность подведомственных учреждений будет централизована.