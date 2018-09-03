Лучшие шеф-повара Москвы проводят мастер-классы в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль «Остров-рыба», который называют главным гастрономическим событием года на Сахалине. В рамках фестиваля лучшие повара из Москвы и Южно-Сахалинска проведут 14 мастер-классов.

По словам мэра города Сергея Надсадина, которые приводит ИА SakhalinMedia, цель этого кулинарного шоу — сделать Южно-Сахалинск привлекательным для туристов, поскольку гастрономический туризм способен привлечь на остров еще больше гостей.

В свою очередь президент национальной российской гильдии шеф-поваров Александр Филин заявил, что уже в четвертый раз участвует в сахалинском фестивале и каждый раз он собирает одаренных мастеров своего дела. Подобные события, отметил Филин, помогают на еще большую высоту поднять кулинарные достижения российских поваров.

В рамках фестиваля 9 сентября для всех желающих на площади Ленина пройдет большой праздник «Остров-рыба». Кроме развлекательной программы запланированы рыбный маркет и ярмарка.

Около года назад, в сентябре 2017 года, в Южно-Сахалинске прошел гастрономический фестиваль морских деликатесов. Организаторы заявляли, что такие фестивали будут способствовать развитию в регионе гастрономического туризма.