Финал чемпионата по компьютерному спорту состоялся в Хабаровске

В Хабаровске состоялся финал чемпионата по компьютерному спорту. Он проходил по олимпийской спортивной системе, когда за кубок борются два лучших участника.

Как уточняет ИА AmurMedia, кибер-спортсмены сражались в четырех дисциплинах: боевая арена «Dota 2», соревновательная головоломка «HeartStone», шутер «Counter Strike – Global Offeinsive» и стратегия в реальном времени «StarCraft 2».Отборочные туры проходили отдельно по каждой дисциплине в течение августа. А всего же на участие в чемпионате подали более 100 заявок.

Турнир организовало краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». Его поддержали городское управление по физкультуре и спорту и муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный».