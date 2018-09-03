Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля в Забайкалье

В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем, в результате аварии один человек погиб, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Столкновение произошло в 7:39 по местному времени (1:39 мск) на переезде в районе станции Атамановка. Его причиной стал выезд машины на пути перед приближайщимся составом, говорится в сообщении. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким.

Жертвой ДТП стал водитель автомобиля, два его пассажира получили ранения. Пути и подвижной состав железной дороги не повреждены, однако инцидент привел к сбою в движении — грузовой поезд задержался более чем на час, пригородная электричка Чита–Карымская — на 27 минут.

30 августа в Иркутской области столкнулись локомотив, двигавшийся по подъездному пути, и автомобиль. По предварительным данным, локомотив тронулся без машиниста и после аварии заехал в тупик.