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Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем, в результате аварии один человек погиб, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Столкновение произошло в 7:39 по местному времени (1:39 мск) на переезде в районе станции Атамановка. Его причиной стал выезд машины на пути перед приближайщимся составом, говорится в сообщении. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким.

Жертвой ДТП стал водитель автомобиля, два его пассажира получили ранения. Пути и подвижной состав железной дороги не повреждены, однако инцидент привел к сбою в движении — грузовой поезд задержался более чем на час, пригородная электричка Чита–Карымская — на 27 минут.

30 августа в Иркутской области столкнулись локомотив, двигавшийся по подъездному пути, и автомобиль. По предварительным данным, локомотив тронулся без машиниста и после аварии заехал в тупик.

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