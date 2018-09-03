Президент Филиппин извинился за свои слова в адрес Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за свои слова в отношении экс-главы Белого дома Барака Обамы.

«Я приношу извинения за то, что говорил о нем. Также я прощаю Обаму за его высказывания в адрес проводимой правительством нашей страны борьбы с наркоторговцами», — заявил он во время визита в Иерусалим.

При этом Дутерте отметил, что по-прежнему считает бывшего президента Соединенных Штатов «холодным персонажем» в отличие от нынешнего американского лидера Дональда Трампа, с которым, по его словам, они большие друзья, пишет ТАСС.

Президент Филиппин известен своими резкими высказываниями в адрес Обамы. Так, в октябре 2016 года Дутерте ответил на обвинения кампании по борьбе с наркоторговлей со стороны Вашингтона. Тогда он заявил, что американский лидер «может идти к черту».