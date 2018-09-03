Ребенка сбили в Комсомольске-на-Амуре в День знаний

В Комсомольске-на-Амуре 1 сентября автомобиль сбил 11-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правоохранительные органы, ДТП произошло на улице Вагонной. Водитель Toyota Mark II совершил наезд на школьника, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Проводится расследование.

В тот же день, 1 сентября, в Комсомольске-на-Амуре в ДТП пострадал еще один ребенок. Водитель Toyota Camry на улице Ленина сбил женщину с 10-летним мальчиком. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок ушиб ногу. Госпитализация ему не понадобилась. Женщина на пострадала.

2 сентября на острове Оаху (штат Гавайи) школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали 28 человек.