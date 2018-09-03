Сироткин набрал первое очко в «Формуле-1» из-за дисквалификации соперника

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин впервые в карьере попал в очковую зону. Это стало возможно после того, как результат гонщика «Хааса» Ромена Грожана в гонке Гран-при Италии был аннулирован в связи с дисквалификацией. Француз финишировал на 6-м месте.

Как сообщает пресс-служба автогонок, технический делегат Международной автомобильной федерации, осмотрев болид Грожана, признал днище машины не соответствующей регламенту соревнований.

Пока команда собирается обжаловать решение, судьи пересмотрели итоговую таблицу. В итоге Сироткин с одиннадцатого места перешел на десятое, что дало спортсмену первый балл в личном зачете. Лидирует — пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, который праздновал победу в гран-при Италии. На его счету 256 очков.

Автогонщик Сергей Сироткин — чемпион европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2. С 2018 года является пилотом команды «Уильямс» «Формулы-1».

Он третий российский гонщик в «королевских гонках» после Виталия Петрова и Даниила Квята. Первый отечественный пилот — Виталий Петров — выступал в гоночной серии с 2010 по 2012 год. В его активе лишь один подиум — Гран-при Австралии-2011. Даниил Квят с 2014 по 2017 год успел завоевать второе место в 2015 году в Венгрии и третье место в 2016-м в Китае.