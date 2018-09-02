Устроившего в Петербурге стрельбу мужчину задержали

Мужчина, устроивший стрельбу из окна жилого дома на улице Костюшко в Санкт-Петербурге, задержан. Как сообщает РЕН ТВ, стражи порядка проникли в квартиру и схватили его.

По информации телеканала, стрелком оказался 44-летний мужчина по имени Владислав. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, мотивы его поступка выясняются.

Отмечается, что в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили ружье Иж и восемь стреляных гильз. Эту информацию «РИА Новости» также подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

О стрельбе в Петербурге сообщалось ранее 2 сентября. По данным СМИ, мужчина открыл беспорядочный огонь из окна жилого дома. О пострадавших сведений на данный момент нет.