Прямой эфир

В Сети появилась запись разговора пранкеров с главой минобороны Украины

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Сеть запись разговора «президента Украины Петра Порошенко» с министром обороны страны Степаном Полтораком.

Донецкий передел: что стоит за убийством Захарченко
Подробности и последствия теракта в Донецке

Согласно задумке пранкеров, «Порошенко» звонил главе украинского министерства с борта самолета по пути из Вашингтона в Киев. Голос на записи принадлежит Порошенко, а сама его речь представляет собой нарезку фраз из других телефонных разговоров.

Отмечается, что недавно украинский лидер действительно побывал в американской столице и встречался там со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером.

В опубликованной записи «Порошенко» приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта в Донбассе и предлагает ему написать заявление об отставке, передает РЕН ТВ.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите <…>. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели, что ли?» — прозвучал голос главы государства.

В ответ украинский министр сообщил, что ничего об этом не слышал.

«Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», — настаивает «Порошенко».

Полторак заявил о готовности отвечать за происходящее в Донбассе и написать заявление об уходе.

По информации агентства «РИА Новости», минобороны Украины назвало звонок пранкеров провокацией и попыткой заставить Полторака высказаться по поводу теракта в Донецке.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек. В ДНР произошедшее признали терактом. Позже сообщалось о задержании нескольких диверсантов, которые признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины. СБУ свою причастность к убийству не признало, объяснив гибель Захарченко разборками на почве раздела бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские пранкеры позвонили главе Минобороны Украины от имени Порошенко
После теракта в ДНР Порошенко заговорил о возвращении Донбасса под контроль Киева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017