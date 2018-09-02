В Сети появилась запись разговора пранкеров с главой минобороны Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус выложили в Сеть запись разговора «президента Украины Петра Порошенко» с министром обороны страны Степаном Полтораком.

Согласно задумке пранкеров, «Порошенко» звонил главе украинского министерства с борта самолета по пути из Вашингтона в Киев. Голос на записи принадлежит Порошенко, а сама его речь представляет собой нарезку фраз из других телефонных разговоров.

Отмечается, что недавно украинский лидер действительно побывал в американской столице и встречался там со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером.

В опубликованной записи «Порошенко» приказывает Полтораку вывести войска из зоны конфликта в Донбассе и предлагает ему написать заявление об отставке, передает РЕН ТВ.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите <…>. Ты не знал, что в Донецк едут люди? Они что, охренели, что ли?» — прозвучал голос главы государства.

В ответ украинский министр сообщил, что ничего об этом не слышал.

«Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», — настаивает «Порошенко».

Полторак заявил о готовности отвечать за происходящее в Донбассе и написать заявление об уходе.

По информации агентства «РИА Новости», минобороны Украины назвало звонок пранкеров провокацией и попыткой заставить Полторака высказаться по поводу теракта в Донецке.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. По данным МЧС, всего в результате инцидента пострадали 11 человек. В ДНР произошедшее признали терактом. Позже сообщалось о задержании нескольких диверсантов, которые признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины. СБУ свою причастность к убийству не признало, объяснив гибель Захарченко разборками на почве раздела бизнеса.