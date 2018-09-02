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Последний секрет игры Doom 2 раскрыт спустя 24 года

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Фото: youtube.com
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Геймер под ником Zero Master сумел раскрыть последний секрет культового шутера Doom 2. Чтобы разгадать загадку, потребовалось 24 года.

Последний секрет находился на 15-м уровне игры. Здесь была спрятана уникальная комната, однако ни один игрок не мог попасть в нее, поскольку телепорт закрывался, как только персонаж входил в область его действия.

Как оказалось, единственный способ попасть в комнату — заставить монстра затолкнуть главного героя в секретную область.

Первого игрока, который полностью прошел игру, поздравил Джон Ромеро, разработчик Doom 2 и один из основателей id Software.

Игра Doom 2: Heal on Earth была выпущена 10 октября 1994 года. Игрок управляет безымянным морпехом, которому предстоит столкнуться на Земле с вторжением полчищ монстров из ада.

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