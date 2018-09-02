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Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Порошенко в 2015 году

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин на переговорах «нормандской четверки» с лидером Украины Петром Порошенко говорил «жестко, однозначно и весьма доходчиво». Никаких угроз в адрес украинского лидера не поступало. С таким заявлением в воскресенье, 2 сентября, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что между главами государств прошли «напряженные переговоры», поскольку в тот момент шли боевые действия, развязанные Киевом. Российский президент не мог в данной ситуации говорить Порошенко комплиментарных фраз, беседа прошла в жесткой форме.

«Но, конечно, такая (угрожающая. — Ред.) формулировка не использовалась», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Об угрозах в адрес Порошенко со стороны Путина в своих мемуарах рассказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он утверждает, что переговоры по согласованию Минских договоренностей проходили на повышенных тонах. При этом в одном из моментов Путин якобы стал угрожать Порошенко окончательно раздавить армию Украины.

Олланд был президентом Франции с мая 2012 года по май 2017 года. Политик отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок по причине низкой популярности. На выборах Олланд поддержал Эммануэля Макрона, который впоследствии одержал победу и возглавил Пятую республику.

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