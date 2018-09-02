«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на «дерби двух столиц»

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в воскресенье, 2 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург». Матч начнется в 19:00 мск.

В составе «Спартака» с первых минут на поле выйдет нападающий Педро Роша. Он заменит голландского форварда Квинси Промеса, который на этой неделе перешел в испанскую «Севилью».

«Зенит» и «Спартак» — единственные команды, которые не проигрывали в текущем сезоне РПЛ. Петербургский клуб продемонстрировал 100%-ный результат (пять побед в пяти матчах). В активе «Спартака» четыре победы и одна ничья.

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