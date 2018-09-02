Путин и Медведев простились с Кобзоном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев простились с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида прошла 2 сентября в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Российский лидер приехал в столицу из Сочи, чтобы проводить в последний путь эстрадного певца. Он возложил цветы к гробу Кобзона и несколько минут простоял рядом с ним, склонив голову. После этого президент побеседовал с вдовой Нинель Кобзон и выразил соболезнования родственникам артиста.

Незадолго до этого на церемонию прибыл председатель правительства Дмитрий Медведев. Он также возложил цветы к гробу с телом Кобзона и побеседовал с родственниками певца.

Кроме того, как сообщает «Федеральное агентство новостей», траурную церемонию посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, ему было 80 лет. Проститься с артистом приехали космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, его коллеги по сцене Лев Лещенко, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Алла Пугачёва, Надежда Бабкина, Олег Газманов, а также актеры, общественные и государственные деятели. Церемония прощания завершилась семиминутными аплодисментами.