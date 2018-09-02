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ОНК рассказала о состоянии госпитализированного в колонии Улюкаева

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за вымогательство взятки, пробудет в тюремной больнице в Тверской области еще неделю. Об этом сообщил глава регионального отделения Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.

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«Улюкаев чувствует себя хорошо, получает необходимые процедуры. По словам врачей, он будет находиться в тюремной больнице в Торжке еще около недели», — приводит ТАСС его комментарий.

31 августа стало известно, что в середине месяца Улюкаева планово поместили в больницу исправительного учреждения. По данным Эльгардта, угрозы для жизни осужденного нет.

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима в 2016 году. Как установило следствие, экс-министр требовал от главы госкорпорации «Роснефть» Игоря Сечина $2 млн за положительный отзыв по сделке с «Башнефтью». Кроме того, бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере в 130 млн рублей. В июне 2018 года Улюкаева этапировали в исправительную колонию №1 Тверской области.

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