В Москве и других городах России прошли согласованные акции против пенсионных изменений

Согласованные протестные акции против изменений в пенсионном законодательстве прошли в воскресенье, 2 сентября, в ряде городов России.

В Москве состоялись два митинга. Акция на Суворовской площади, по данным МВД, собрала 1,5 тыс. участников, а на митинг-шествие на проспекте Академика Сахарова, организованный КПРФ, пришли около 6 тыс. человек.

Мероприятия, проходившие в других городах России, по сообщению «Коммерсанта», оказались менее многочисленными. Протестные акции в Липецке, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Астрахани, Екатеринбурге, Владимире и Биробиджане собрали менее 1 тыс. участников каждая.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеообращением по поводу пенсионных изменений. Глава государства призвал смягчить предложенный правительством законопроект. В частности, российский лидер счел целесообразным повышение возраста выхода на пенсию для женщин на пять лет вместо восьми. При этом президент напомнил, что повышение пенсионного возраста в России — необходимость, откладывать которую нельзя.

В настоящее время законопроект находится на стадии рассмотрения. Первое чтение в Госдуме он прошел в июне.