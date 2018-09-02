Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Проклову

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Елену Проклову с 65-летним юбилеем и отметил, что она смогла завоевать признание и искреннюю зрительскую любовь. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной 2 сентября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что уже в начале своей карьеры Проклова заявила о себе как о талантливой и самобытной актрисе, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«В Вашей творческой биографии немало ярких, запоминающихся ролей, участие в интересных телепроектах, впечатляющее количество профессиональных наград и премий. Желаю Вам здоровья, успехов и удачи», — указано в поздравлении.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».

Ранее, 2 сентября, Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.