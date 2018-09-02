Прямой эфир

Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Проклову

0
Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Елену Проклову с 65-летним юбилеем и отметил, что она смогла завоевать признание и искреннюю зрительскую любовь. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной 2 сентября на сайте Кремля.

«Более ранимой профессии, чем актерская, не существует»
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева — о секретах мастерства, любви к путешествиям и тайне Евгения Леонова

Глава государства отметил, что уже в начале своей карьеры Проклова заявила о себе как о талантливой и самобытной актрисе, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«В Вашей творческой биографии немало ярких, запоминающихся ролей, участие в интересных телепроектах, впечатляющее количество профессиональных наград и премий. Желаю Вам здоровья, успехов и удачи», — указано в поздравлении.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».

Ранее, 2 сентября, Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Драматургия Чехова с возрастом воспринимается острее»
Народная артистка России Ирина Мазуркевич — о новом взгляде на классику, серьезных комедиях и желании любить
«Вдохновение приходит, когда его не ищешь»
Актриса театра и кино Юлия Высоцкая — о творческом тонусе, возрасте и трагических ошибках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017