Скончался основатель крупнейшего музея группы The Beatles в России

Основатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Николай Васин скончался 29 августа в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. О смерти коллекционера и писателя-историографа сообщили его знакомые.

«29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — приводит телеканал «78» слова друга Васина Николая Барабанова.

Васин родился в 1945 году в Ленинграде, а творчеством британской рок-группы начал увлекаться в начале 1960-х. Уже в 1966 году коллекционер переоборудовал свою квартиру в музей, который получил неофициальное название Yellow Submarine в честь одноименной песни коллектива.

25 июля бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни пересек пешеходный переход, где в 1969 году было сделано легендарное фото ливерпульской четверки для обложки альбома Abbey Road.