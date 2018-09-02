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Скончался основатель крупнейшего музея группы The Beatles в России

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Фото: facebook.com/Kolya Vasin
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Основатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Николай Васин скончался 29 августа в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. О смерти коллекционера и писателя-историографа сообщили его знакомые.

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«29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — приводит телеканал «78» слова друга Васина Николая Барабанова.

Васин родился в 1945 году в Ленинграде, а творчеством британской рок-группы начал увлекаться в начале 1960-х. Уже в 1966 году коллекционер переоборудовал свою квартиру в музей, который получил неофициальное название Yellow Submarine в честь одноименной песни коллектива.

25 июля бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни пересек пешеходный переход, где в 1969 году было сделано легендарное фото ливерпульской четверки для обложки альбома Abbey Road.

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