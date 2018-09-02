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NASA показало фотографию с необычными контрастными облаками Юпитера

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Фото: Depositphotos
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало фотографию с необычными контрастными облаками Юпитера, образующими сложные формы.

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Снимок был сделан 23 мая космическим кораблем Juno на расстоянии 11,3 тыс. км от верхних слоев облаков, говорится в сообщении на сайте NASA.

Как отмечают ученые, облака кажутся рельефными за счет теней, которые верхние слои отбрасывают на нижние. Специалисты сейчас пытаются определить по теням расстояния между слоями облаков в атмосфере Юпитера, что поможет узнать их состав и происхождение.

 

Публикация от NASA (@nasa) 1 Сен 2018 в 4:56 PDT

26 августа NASA представило снимок планетарной туманности NGC 3918 в созвездии Центавра. Облако красочного газа имеет форму глаза с яркой центральной звездой.

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