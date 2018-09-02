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Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду 2 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сухая и солнечная погода ожидает жителей московского региона в воскресенье, 2 сентября.

«Преобладать будет солнечная, сухая и не по сезону теплая погода с температурой воздуха на 5 градусов выше климатической нормы», — рассказали «РИА Новости» в погодном центре «Фобос».

Днем воздух в Москве прогреется до +23…+25 градусов, в Московской области до +22…+27 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

2 сентября в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.

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