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Реставрация сожженного боевиками храма началась в сирийской Маалуле

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В сирийском городе Маалула началась реставрация православного храма святого Георгия Победоносца XIII, который был разграблен и сожжен во время боевых действий. Об этом сообщил начальник бригады реставраторов Фади Шахим.

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По его словам, деньги на реставрацию были собраны силами прихожан и христианских общин Сирии.

«Международные организации, к сожалению, пока не помогают. Мы только приступили к работе, сделать пока удалось немногое, например уже отремонтировали лестницу к звоннице», — сказал Шахим, отметив, что на восстановление храма потребуется год. Он добавил, что храм приходится восстанавливать практически с нуля. 

«Они унесли древний колокол и даже мраморные плиты с пола. То, что не смогли украсть — просто испортили и осквернили, выцарапали лики святых на иконах», — рассказал Шахим. 

Ранее в Минобороны РФ обвинили США в подготовке террористов для атаки на сирийскую Пальмиру. По данным ведомства, американские инструкторы готовили террористов из бандформирования «Восточные львы».

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