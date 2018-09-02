В Нигерии 30 военных погибли при нападении боевиков

Около 30 военных погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) на военную базу на северо-востоке Нигерии. Об этом рассказал источник в вооруженных силах страны.

Инцидент произошел в городе Зари недалеко от границы с Нигером 30 августа в районе 16:00 по местному времени (12:00 мск), пишет «РИА Новости».

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» добивается введения шариата в Нигерии и выступает против западной модели образования. Правозащитные организации заявляют, что в их насильственных акциях за 8 лет погибло около 20 тыс. человек.

В апреле 2014 года боевики «Боко харам» похитили 276 девочек из лицея в нигерийском городе Чибоек. Около 60 школьницам удалось сбежать, еще 20 были освобождены в октябре 2016 года в результате переговоров между властями страны и группировкой.