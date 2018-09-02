Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая погода без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, 2 сентября, рассказали в Гидрометцентре России.

Днем в столице воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. Ветер западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью столбики термометров покажут до 12-14 градусов, осадков также не ожидается.

В Подмосковье днем — до 27 градусов, ночью — 9-14 градусов.

2 сентября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве запустили первые электробусы
На Москве-реке загорелся прогулочный теплоход

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017