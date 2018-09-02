Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

Теплая погода без осадков ожидает жителей Москвы в воскресенье, 2 сентября, рассказали в Гидрометцентре России.

Днем в столице воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. Ветер западный, 8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью столбики термометров покажут до 12-14 градусов, осадков также не ожидается.

В Подмосковье днем — до 27 градусов, ночью — 9-14 градусов.

2 сентября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.