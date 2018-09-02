СМИ сообщили о попытках спецслужб США сделать Дерипаску информатором
Спецслужбы США предпринимали попытки сделать российского бизнесмена Олега Дерипаску своим информатором.
Как пишет газета The New York Times, таким образом они планировали добиться от него сведений о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, однако эти усилия не увенчались успехом.
Попытки ФБР и минюста США имели место с 2014 по 2016 год. Американская сторона взамен обещала Дерипаске, в частности, решить его проблемы с получением въездной визы в США.
Одними из посредников были бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним экс-агент британских спецслужб Кристофер Стил — автор так называемого компрометирующего досье на президента Дональда Трампа.
Отмечается, что изначально США хотели получить информацию о якобы имеющих место связях российской организованной преступности с руководством РФ. Предприниматель в ходе встречи заявил, что такие утверждения ошибочны, а также также выразил нежелание встречаться еще раз.
Впоследствии сотрудники ФБР без предупреждения явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке и начали расспрашивать его о связях РФ с экс-руководитель штаба Трампа Полом Манафортом. В ответ на это бизнесмен назвал такие теории нелепыми и сообщил о таких попытках российским властям.
21 августа стало известно, что счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре заблокировали после того, как они попали в санкционный список.
Как отмечается в докладе Минфина США, санкции против миллиардеров нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось на $3 млрд, а Дерипаски — почти наполовину.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении нескольких российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались Дерипаска и Вексельберг.