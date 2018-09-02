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Роналду в «Ювентусе» показывает худшие показатели в Европе на старте сезона

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду демонстрирует худшие показатели в Европе, не забив ни одного мяча при 23 нанесенных ударах.

При этом 33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.

Как сообщает «Газета.ру», на втором месте в Европе по этому показателю находится полузащитник «Нанта» Валентен Ронжье — 15 ударов и ноль голов.

Следом располагаются нападающий английского «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке (13), форвард «Монпелье» Энди Делор (12) и полузащитник «Лиона» Набиль Фекир (11).

Роналду ранее обратился к руководству «Ювентуса» с требованием усилить его охрану. Футболист обеспокоен тем, что его вилла в Турине находится на открытой местности. Роналду попросил руководство «Старой синьоры» предоставить как минимум трех охранников.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила €112 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

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