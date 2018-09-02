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Опубликованы планы США по уничтожению СССР

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Фото: TASS/Jean Marc Quinet
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Некоммерческая организация «Архив национальной безопасности» опубликовала обзор, в котором раскрываются планы США по уничтожению СССР и Китая как ведущих индустриальных держав в 1960-е годы.

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Исследователи обнаружили, что в документах единого интегрированного оперативного плана (SIOP) от 1964 года рассматриваются различные вопросы применения ядерного оружия в отношении СССР. В частности, там говорится о необходимости уничтожить не менее 70% промышленного потенциала СССР, а также о возможности уничтожения 70 млн граждан.

Как пишет «РИА Новости», идея уничтожения населения рассматривалась Объединенным комитетом начальников штабов США в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.

В 2015 году Национальное управление архивов опубликовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год. Главным приоритетом в документе являлись советские бомбардировщики, которые планировалось уничтожить.

2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР. При этом Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.

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