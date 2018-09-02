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В сети высмеяли Порошенко за передачу сертификатов украинской армии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко из-за его сообщения о передаче сертификатов украинской армии на 75 противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и комплексов «Корсар».

Большая часть пользователей в комментариях к записи посчитала подобный шаг украинского лидера просто пиар-ходом. Многие намекали на предстоящие выборы. При этом были также вопросы насчет получения военными самих комплексов, пишет «РИА Новости».

В конце июля пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых украинских противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар», а в начале августа самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана».

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