Прямой эфир

США приняли решение не выделять $300 млн помощи Пакистану

0
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер заявил агентству Рейтер, что Соединенные Штаты приняли решение окончательно отменить выделение Пакистану $300 млн помощи.

Он пояснил, что средства пустят на другие «внеочередные приоритетные задачи», если это одобрит конгресс, передает ТАСС. Речь идет о средствах, которые первоначально предназначались для проведения контртеррористических операций. Однако процедура была заморожена после обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии.

В августе 2017 года Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. Позже Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти не предпримут решительные действия против экстремистов.

В Пакистане ранее ввели ограничения на въезд и передвижение американских дипломатов. Соответствующее уведомление было направлено министерством иностранных дел страны 10 мая в посольство США в Исламабаде. Сообщается, что ограничения коснутся визового режима, использования паспортов и дипломатических номеров на транспортных средствах.

Ранее власти Пакистана запретили военному атташе посольства США в Исламабаде покидать страну из-за ДТП с его участием со смертельным исходом. Дипломата не смогли арестовать из-за наличия у него дипломатического иммунитета. 7 апреля внедорожник, за рулем которого находился дипломат, наехал на мотоцикл в окрестностях Исламабада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Имран Хан принес присягу в качестве нового премьер-министра Пакистана
Пакистанских военных будут обучать в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017