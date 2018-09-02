США приняли решение не выделять $300 млн помощи Пакистану

Официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер заявил агентству Рейтер, что Соединенные Штаты приняли решение окончательно отменить выделение Пакистану $300 млн помощи.

Он пояснил, что средства пустят на другие «внеочередные приоритетные задачи», если это одобрит конгресс, передает ТАСС. Речь идет о средствах, которые первоначально предназначались для проведения контртеррористических операций. Однако процедура была заморожена после обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии.

В августе 2017 года Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. Позже Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти не предпримут решительные действия против экстремистов.

В Пакистане ранее ввели ограничения на въезд и передвижение американских дипломатов. Соответствующее уведомление было направлено министерством иностранных дел страны 10 мая в посольство США в Исламабаде. Сообщается, что ограничения коснутся визового режима, использования паспортов и дипломатических номеров на транспортных средствах.

Ранее власти Пакистана запретили военному атташе посольства США в Исламабаде покидать страну из-за ДТП с его участием со смертельным исходом. Дипломата не смогли арестовать из-за наличия у него дипломатического иммунитета. 7 апреля внедорожник, за рулем которого находился дипломат, наехал на мотоцикл в окрестностях Исламабада.