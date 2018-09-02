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Капитан одного из столкнувшихся на Москве-реке судов был пьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Капитан теплохода «Снегири-2», который стал виновником столкновения двух судов на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. 

Инцидент произошел 31 августа у причала на Воробьевых горах. По информации следователей, в результате столкновения пострадали два человека, они отказались от госпитализации.

«По результатам медицинского освидетельствования, капитан катамарана «Снегири-2» был в состоянии алкогольного опьянения», — приводит «РИА Новости»  слова представителя пресс-службы ведомства. 

Уточняется, что в крови мужчины было обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Проверка по факту инцидента продолжается.

23 августа в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки столкнулись моторная лодка и баржа. В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. Причины инцидента устанавливаются.

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