Япония подняла истребители для сопровождения российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в воздух для сопровождения российских самолетов. Об этом в субботу, 1 сентября, сказано в сообщении на сайте министерства обороны страны.

Два противолодочных самолета Ту-142 и бомбардировщик Су-24 пролетали над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве, в ответ в воздух поднялись четыре истребителя.

В сообщении японского оборонного ведомства приводится карта полета российских самолетов и их фотографии.

1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F — Mil Radar (@MIL_Radar) September 1, 2018

Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал по западному побережью на юг, сделав круг. Су-24 пролетел в районе острова Хонсю.

В феврале истребители Японии сопроводили два бомбардировщика-ракетоносца РФ Ту-95МС, которые проводили воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана.