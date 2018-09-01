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Япония подняла истребители для сопровождения российских самолетов

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Фото: Global Look Press/Usaf/ZUMAPRESS
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Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись в воздух для сопровождения российских самолетов. Об этом в субботу, 1 сентября, сказано в сообщении на сайте министерства обороны страны.

Два противолодочных самолета Ту-142 и бомбардировщик Су-24 пролетали над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве, в ответ в воздух поднялись четыре истребителя.

В сообщении японского оборонного ведомства приводится карта полета российских самолетов и их фотографии.

Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал по западному побережью на юг, сделав круг. Су-24 пролетел в районе острова Хонсю.

В феврале истребители Японии сопроводили два бомбардировщика-ракетоносца РФ Ту-95МС, которые проводили воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана.

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