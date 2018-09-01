Убившая Захарченко бомба могла быть заложена в лампу в кафе

Бомба, в результате взрыва которой погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, могла быть заложена в кафе в один из осветительных приборов, торшер или люстру. Об этом в субботу, 1 сентября, пишет газета «Коммерсант».

Следователи отмечают, что взрывное устройство приводилось в действие звонком с мобильного телефона. За покушением могут стоять люди из ближнего окружения Захарченко — только они знали о маршрутах передвижения главы ДНР.

По предварительным данным, владельцем кафе, где прогремел взрыв, был начальник охраны Захарченко. Заведение регулярно посещали высокопоставленные гости, поэтому оно находилось под тщательной охраной. Установить взрывное устройство без помощи приближенных к главе ДНР не представлялось возможным, уточняет издание.

Вероятнее всего, исполнитель теракта находился рядом с кафе. Он привел в действие взрывное устройство, как только глава республики вошел в помещение.

Глава ДНР Александр Захарченко, возглавлявший республику с ноября 2014 года, погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.