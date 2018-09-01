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В ЛНР опровергли слухи об отъезде премьер–министра из республики

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Фото: МВД ЛНР/mvdlnr.ru
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В самопровозглашенной Луганской народной республике опровергли информацию о том, что председатель Совета министров Сергей Козлов намерен уехать из ЛНР.

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Ранее в субботу, 1 сентября, в социальной сети Facebook на странице, якобы принадлежавшей премьеру ЛНР, появилось сообщение о его намерении покинуть республику из соображений безопасности.

Как заявили «РИА Новости» в пресс-службе Совета министров, у Козлова нет аккаунтов ни в одной из социальных сетей.

«Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе.

Накануне в ЛНР ввели режим повышенной боевой готовности для силовых структур после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. По данным СМИ, взрывное устройство было заложено заранее, предположительно в люстру или торшер.

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