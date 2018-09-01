Четверо артистов пострадали в цирке Воронежа при падении конструкций

В воронежском цирке во время выступления артистов произошло падение конструкции на манеж. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в субботу, 1 сентября, во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова. За кулисами обрушилась конструкция, часть из которой отскочила на манеж.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи № 1. Среди них мужчина 1988 года рождения и три женщины 1992, 1993 и 1985 годов рождения. У них зафиксированы травмы и ушибы, не опасные для жизни. После осмотра врачи отпустили пострадавших на амбулаторное лечение.

Представители цирка отметили, что зрителей среди пострадавших нет. В настоящий момент цирк работает в штатном режиме.

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