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Очевидец рассказал подробности ЧП с самолетом в Сочи

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Фото: IZ.RU
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Самолет авиакомпании UTair совершал посадку на большой скорости, характерной для взлета воздушных судов. Об этом рассказал очевидец Андрей, проживающий неподалеку от аэропорта Сочи.

Мужчина отметил, что минувшей ночью в регионе был ураган, сопровождавшийся шквалистым ветром. Он проснулся около трех часов ночи и решил посмотреть по Flight-Radar, какие самолеты пролетают вблизи.

Он обратил внимание на один из бортов. «И на моих глазах один самолет при посадке резко ушел вверх. И вот когда садился UTair, меня удивило, что он очень на большой скорости заходил на посадку. Скорость была очень большая, обычно с такой скоростью осуществляют взлет», — отметил Андрей.

Он также указал, что воздушное судно приземлилось не в начале взлетно-посадочной полосы, передает телеканал РЕН ТВ.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. После приземления произошло разрушение стоек шасси и возгорание левого двигателя.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек, в том числе трое детей, пострадали. Во время эвакуации пассажиров, которая длилась 17 минут, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.

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Опубликованы фото с места ЧП с самолетом в Сочи

 

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