В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме на западе Москвы. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал, передает в субботу, 1 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным РЕН ТВ, помимо погибшего пострадали пять человек.

Сообщение о пожаре в доме № 14 по Озерной улице поступило в 14:40 мск. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий и пятый этажи дома. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по столице отметили, что из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Пожар был ликвидирован в 15:24 мск.