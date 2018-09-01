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В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме на западе Москвы. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал, передает в субботу, 1 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным РЕН ТВ, помимо погибшего пострадали пять человек.

Сообщение о пожаре в доме № 14 по Озерной улице поступило в 14:40 мск. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий и пятый этажи дома. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по столице отметили, что из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Пожар был ликвидирован в 15:24 мск.

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