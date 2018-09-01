В МВД Украины озаботились экологической ситуацией в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об «экологических рисках» в Донбассе и заявил, что «пора бить во все колокола», так как, по его мнению, в регионе произошли и продолжаются масштабные процессы разрушения экосистем.

Украинский министр напомнил, что в прошлом занимался экологическими вопросами, работая в Харькове, а свои выводы он обосновал данными из «открытых источников».

В сообщении на своей странице в Facebook глава МВД отметил, что юго-востоку Украины грозит проседание грунтов, выход «мертвой» воды, радиоактивное и химическое загрязнения и техногенные аварии. Он подчеркнул, что эти риски распространяются и на Европу.

Основываясь на своих данных, Аваков призвал вмешаться в текущий ход событий международное сообщество, пишет «Газета.ру».

«Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция», — написал он.

В июле Аваков назвал принципиальные положения при «освобождении» Донбасса, компромисс по которым невозможен.