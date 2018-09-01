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«Крылья Советов» вырвали победу у «Анжи» в матче 6-го тура РПЛ

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Крылья Советов» в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимали на своем поле махачкалинский «Анжи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарского клуба.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил Сергей Корниленко. Результативной передачей отметился Виталий Денисов.

«Крылья Советов» после шести туров набирают 7 очков. В активе самарской команды две победы, одна ничья и три поражения.

«Анжи» же терпит пятое поражение кряду в чемпионате России. Лишь в первом туре махачкалинский клуб сумел заработать очки, победив на выезде «Урал». «Анжи» с тремя очками замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Шестой тур РПЛ продолжится в субботу, 1 сентября, двумя матчами — ЦСКА на своем поле примет «Урал», а «Краснодар» сыграет с действующим чемпионом «Локомотивом».

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