Песков подтвердил участие Путина в Восточноазиатском саммите

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Восточноазиатском саммите (ВАС) в Сингапуре в ноябре. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее, 23 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия» также сообщил о планах главы государства посетить мероприятие. До этого стало известно, что американская сторона также анонсировала визит президента США Дональда Трампа в Сингапур.

С момента своего создания в 2005 году ВАС является платформой для диалога государств Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим вопросам его развития и объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию (присоединилась к ВАСу в 2010 году), Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.