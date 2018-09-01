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Песков подтвердил участие Путина в Восточноазиатском саммите

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Восточноазиатском саммите (ВАС) в Сингапуре в ноябре. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Владимир Путин планирует посетить форум в Сингапуре
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Ранее, 23 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия» также сообщил о планах главы государства посетить мероприятие. До этого стало известно, что американская сторона также анонсировала визит президента США Дональда Трампа в Сингапур. 

С момента своего создания в 2005 году ВАС является платформой для диалога государств Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим вопросам его развития и объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию (присоединилась к ВАСу в 2010 году), Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.

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